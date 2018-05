Historisch vliegtuig weer terug op Noord-Hollandse bodem

NIEUW-VENNEP - Niet via de lucht, maar via de weg is na jarenlange afwezigheid een historische DC-2 weer terug op Noord-Hollandse bodem terechtgekomen. Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep haalde het meer dan 80 jaar oude vliegtuig vanmiddag op in Eindhoven. De komende weken wordt het toestel klaargemaakt om vanaf de zomervakantie tentoongesteld te worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Douglas DC-2 was in de jaren dertig van de vorige eeuw een bekende verschijning op Schiphol. In tegenstelling tot zijn opvolger, de Dakota DC-3, waarmee je vandaag de dag nog steeds vanaf Schiphol kan vliegen, is de DC-2 al heel lang niet meer luchtwaardig.

De Uiver

Hij was voor zijn tijd revolutionair, want in 1934 deed zo'n zelfde toestel, genaamd de Uiver van KLM, mee aan een luchtrace van Londen naar Melbourne. Een ongekend grote afstand voor in die tijd. Het deed er 90 uur over, met tussenstops natuurlijk.

Vandaag, 84 jaar later, legt deze kist een wat kortere afstand af: van Eindhoven naar Nieuw-Vennep. En dus niet via de lucht, maar via de weg. De vorige eigenaar in Eindhoven schonk de DC-2 aan het Nederlands Transport Museum.

Australië, Amerika en... Eindhoven

Arno van der Holst van het museum haalde het toestel vanmiddag zelf op in Eindhoven: "Hij heeft gevlogen in Australië voor het grootste deel van zijn vliegende leven en daarvoor nog een korte tijd in Amerika." De Eindhovense eigenaar wilde het toestel eerst zelf laten opknappen. "Maar dat bleek zoveel werk te zijn, daar hebben ze toch vanaf gezien. Ze zochten er een goed baasje voor en dat is ons museum geworden."

Morgen komen er nog wat onderdelen die bij de DC-2 horen en dan beginnen de vrijwilligers van het museum aan het in elkaar zetten en het schoonmaken van het toestel. Vanaf juli is de DC-2 dan voor iedereen te bewonderen.