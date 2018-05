Oranje met De Ligt, Van de Beek, Blind en Vormer niet voorbij Slowakije

AMSTERDAM - TRNAVA Met de Ajacieden Matthijs de Ligt en Donny van de Beek in de basis heeft het Nederlands elftal donderdagavond 1-1 gespeeld tegen Slowakije. Ook Daley Blind stond in de basisopstelling. Oud-AZ-speler Ruud Vormer maakte zijn debuut. Hij kwam halverwege het duel in de ploeg voor Van de Beek.

Oranje kon het uitstekende spel van de laatste oefeninterland tegen Portugal niet doortrekken. In een zeer zwakke eerste helft kwam Nederland al snel op achterstand. Marek Hamsik kon de bal in de negende minuut ongehinderd voor trekken waarna Adam Nemec Blind in de lucht klopte en de 1-0 binnen knikte.

De ploeg van Koeman, opnieuw spelend in een 5-3-2 systeem, kreeg geen vat op Slowakije dat in de WK-kwaliicatiestrijd op de tweede plaats in de poule achter Engeland was geëindigd. Juraj Kucka was na een krap half uur dichtbij de 2-0. Zijn pegel van afstand spatte buiten het bereik van doelman Jeroen Zoet op de lat uiteen. Het Nederlands elftal werd voor rust slechts sporadisch gevaarlijk. Van de Beek miste een goede kans, Memphis Depay schoot een vrije trap over en Patrick van Aanholt schoot rakelings over de Slowaakse goal.

Doelpunt Promes

In de tweede helft kwam Oranje beter voor de dag en kwam het verdiend langszij. in de 59e minuut schoot Amsterdammer Quincy Promes de bal langs keeper Martin Dubravka.

Voormailg AZ-aanvaller Steven Berghuis kwam in de 75e minuut in de ploeg voor Davy Pröpper. AZ-spits Wout Weghorst kreeg ook nog speeltijd van Koeman. Hij loste in de 84e minuut doelpuntenmaker Promes af. Vormer was twee minuten later dichtbij de 1-2, maar zijn schot werd gekeerd door Dubravka.

Maandag speelt het Nederlands elftal nog een vriendschappelijke interland. In Turijn is dan Italië de tegenstander.