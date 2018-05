Michel Vonk terug bij AZ

ALKMAAR - Michel Vonk keert terug bij AZ. De 49-jarige Castricummer heeft met de Alkmaarders een mondelinge overeenkomst bereikt om samen met Koen Stam Jong AZ te gaan leiden. Voordat hij in 2011 bij Sparta Rotterdam aan de slag ging als hoofdtrainer was Vonk ook al trainer van de beloften van AZ.

Vonk was het afgelopen seizoen als assistent-trainer actief voor sc Heerenveen. Tussen 2011 en 2017, met een korte onderbreking, was Vonk ook al werkzaam in de Jupiler League. Bij Sparta liep hij aan het einde van het seizoen '12/'13 promotie naar de eredivisie mis en werd hij ontslagen.

Vanaf 2014 had Vonk Telstar onder zijn hoede. Zijn beste prestatie was een twaalfde plaats in 2016. Als speler voetbalde Vonk in de tweede helft van de jaren tachtig ruim honderd wedstrijden in het eerste elftal van AZ.