IJmuidense bunkers eenmalig geopend tijdens Bunkerdag Foto: Ruud Pols

IJMUIDEN - Twee bunkers in het duingebied van IJmuiden worden speciaal voor de Bunkerdag opengesteld voor publiek. En dat is bijzonder, want het is lang geleden dat mensen in de betonnen kolossen mochten kijken. Ze worden namelijk beperkt toegankelijk gehouden.

De twee bunkers staan midden in het Park Schoonenberg. Daar lag ook het voormalig commandocentrum van de vesting IJmuiden. Duizenden soldaten werden vanuit hier aangestuurd. Tijdens de Bunkerdag, die op 9 juni plaatsvindt, wordt het verhaal van de bunker tot leven gebracht door verhalen van vrijwilligers. Omdat de oorlogsbunkers al zo lang niet meer open zijn geweest, is het voor de organisatie ook een raadsel wat zij binnenin zullen aantreffen. Lees ook: Exclusief kijkje in IJmuidense oorlogsbunker: "Hier zaten tien soldaten op elkaar gepropt" NH Nieuws nam eerder een exclusief kijkje in de IJmuidense bunkers samen met vrijwilliger Ruud Pols. De bunkers hebben voor Pols een grote historische waarde. Hij vindt het dan ook fijn dat het gebied niet openbaar toegankelijk is. Zo worden de herinneringen aan de zwartste bladzijde van de vaderlandse geschiedenis - en IJmuiden in het bijzonder - levendig gehouden.