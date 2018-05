Basisschool op Marken raakt helft van de onderwijzers kwijt: "We zijn positief ingesteld"

MARKEN - Het lerarentekort in het basisonderwijs neemt op het schiereiland Marken ongekende vormen aan. Drie leraressen en daarmee de helft van de leerkrachten stapt nog voor de zomer op. Niet uit onvrede, want de vrouwen werkten er al meer dan twintig jaar. De school moet nu alle zeilen bijzetten om de vacatures voor het nieuwe schooljaar te kunnen vervullen.

Directeur Jasmijn Karsten is hoopvol gestemd. Onderwijzers die willen solliciteren, worden deze dagen uitgenodigd om eerst te komen kijken. "We geven een rondleiding door de school en dan kun je zelf ervaren of het iets voor je is", licht Karsten toe. "De urgentie is er wel, dat wij na de zomervakantie leerlingen heel goed onderwijs willen geven, en dat kan alleen als we daarvoor twee leerkrachten hebben.

Meester Walter Maas zit al 40 jaar in het onderwijs waarvan de laatste elf op Marken. Daarvoor werkte hij in Amsterdam, in Slotervaart en de Jordaan. Werken op Marken vindt hij heerlijk. Zo mooi, landelijk en rustig. Hij zou alleen graag een mannelijke collega erbij willen hebben want nu is hij de enige.