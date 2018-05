Robby Valentine moet zijn 1.500 splinternieuwe cd's vernietigen: "Vreselijk zonde"

BOVENKARSPEL - Zanger Robby Valentine kan fluiten naar het geld dat hij tot nu toe heeft geïnvesteerd in zijn nieuwe album. Sterker nog: alle 1.500 pas gedrukte cd's kunnen in de prullenbak. Hij is namelijk aangeklaagd vanwege een 'gestolen zin' in één van zijn nummers.

"Let's get ready to rumble!", echt zo gaaf", vertelt Valentine vol enthousiasme aan NH Nieuws. De legendarische uitspraak van de Amerikaanse boksring omroeper Michael Buffer spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Ook bij Valentine, die de zin daarom verwerkte in een van zijn nummers. "Ik dacht eigenlijk stiekem dat hij dat heel gaaf zou vinden."

De manager van Robby vroeg in februari toestemming aan de rechthebbenden. Toen ze geen antwoord kregen, gingen ze er vanuit dat het geen probleem was. Maar vlak nadat de cd's gedrukt waren, bleek dat het management van Michael Buff het helemaal niet zo gaaf vonden.

Geen toestemming

"'We demand you remove the sentence from your song'. En 'we zullen nooit toestemming geven' etc. Dus we schrokken ons echt de pleuris", aldus Valentine. We hebben nu 1.500 cd's die we kunnen weggooien. En die móeten we vernietigen. Het is vreselijk zonde."

Maar Valentine geeft niet op. "Er is zelfs een nummer op het album dat heet: 'The bitter end'", laat hij weten. "En we gaan ook door tot 'the bitter end'."