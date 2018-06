Vorig jaar minder boetes voor overtredingen op het water dan voorgaande jaren

NOORD-HOLLAND - De waterpolitie heeft vorig jaar 623 boetes uitgegeven in onze provincie, wat er 121 minder zijn dan de 744 in 2016. Het gaat om boetes voor overtredingen als te hard varen, geen reddingsvest dragen en varen zonder rijbewijs.

Amsterdam kwam als grote winnaar uit de race. Met 404 uitgeschreven boetes had de stad niet alleen de meeste bekeuringen van Noord-Holland, maar ook van heel Nederland.

Op de gedeelde tweede plaats van de provincie staan Wijdemeren en Aalsmeer, allebei met 44 boetes. Langedijk is derde met 25 bekeuringen.

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel boetes de waterpolitie vorig jaar in jouw gemeente uitdeelde.