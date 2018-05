Alkmaarder wordt na 'persoonsverwisseling' geweigerd van vlucht: "Vakantie in rook opgegaan"

ALKMAAR - Vliegmaatschappij Transavia heeft een Alkmaars gezin deze week op een vlucht geweigerd omdat de vader, de 29-jarige Fouad Amrani, op een zwarte lijst staat. Zelf zegt hij dat dit komt door een persoonsverwisseling.

De Alkmaarse politieagent wilde met zijn vrouw en twee jonge kinderen afgelopen dinsdag vertrekken voor een weekje zon in Menorca. "Onze kinderen waren dolenthousiast, omdat ze voor het eerst zouden vliegen. Onze vakantie is hierdoor in rook opgegaan", vertelt Fouad tegen RTL Nieuws.

Aan het enthousiasme van de kinderen kwam snel een einde, want bij de incheckbalie kregen ze slecht nieuws te horen. Fouads paspoort bleek geblokkeerd te zijn. "Een baliemedewerker zei dat ik niet mee mocht met de vlucht, maar vertelde niet waarom", aldus de Alkmaarder.

Paspoort geblokkeerd

Na stevig aandringen bij verschillende servicebalies, waar baliemedewerkers niks konden vertellen en erg geheimzinnig over de situatie deden, werd hem na een tijdje verteld wat de reden was. "Een medewerker zei dat het heel dom was dat ik naar Schiphol was gekomen en dat ik zelf wel zou weten waarom ik geweigerd werd op de vlucht", aldus een furieuze Fouad. Hij zou op een eerdere gevlucht gerookt hebben en daarom was zijn paspoort geblokkeerd. "Maar ik rook niet eens", zegt hij tegen de nieuwszender.

Vlucht Marokko

Fouad weet inmiddels waar de persoonsverwisseling vandaan komt. Hij en zijn vrouw zaten vorig jaar in een vliegtuig naar Marokko. Tijdens die vlucht stak een man een sigaret op. Hij zat een paar stoelen achter Fouad. "Het personeel sprak hem aan op zijn actie, maar de man wilde niet luisteren. Hij werd na de landing opgepakt en moest zijn gegevens achterlaten."

Volgens Fouad is er maar één mogelijkheid waarop zijn persoonsgegevens zijn verwisseld met die van iemand anders. "Die man en ik waren de enige mannen met Marokkaanse afkomst in het vliegtuig. Ik denk dat ze per ongeluk zijn naam met de mijne hebben verwisseld", vertelde Fouad.

Marechaussee erkent verhaal

Wanneer hij dit verhaal voorlegt aan Transavia, wordt hij genegeerd. Hij stapt naar de Marechaussee en die erkent zijn verhaal. Ze hadden tijdens die vlucht inderdaad iemand anders aangehouden en niet Fouad. Maar Transavia wil het verhaal niet geloven.

Het gezin wordt naar huis gestuurd en kan dus niet op vakantie. Ze hebben ook niet genoeg geld om opnieuw iets te boeken. "We weten ook nog niet of we het geld terugkrijgen."

Fouten herstellen

De Alkmaarder heeft een vieze nasmaak overgehouden aan het incident en denkt erover na juridische stappen te nemen tegen de luchtvaartmaatschappij. "Mensen maken fouten en dat begrijp ik ook. Maar je moet als bedrijf wel bereid zijn om beslissingen terug te draaien."

Transavia zou contact hebben met Fouad en zegt 'uiterst zorgvuldig te werk te gaan'.