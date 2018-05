'Opvang van daklozen in Haarlem kan stukken beter'

HAARLEM - De opvang van daklozen in Haarlem levert bij veel betrokkenen misnoegen op: zo zijn er veel klachten over een tekort aan bedden in de bestaande opvangplaatsen en over de bureaucratie die het bijna onmogelijk maakt om een slaapplek te krijgen.

Uit onderzoek in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is gebleken dat de daklozenopvang niet aan de standaarden voldoet, waarop mediapartner Haarlem105 besloot om te kijken hoe de situatie in Haarlem is. Hoewel veel mensen de daklozenopvang redelijk vinden is er toch veel ontevredenheid over, met name vanuit daklozen zelf.

Kastje naar de muur

Waar veel daklozen over struikelen, is de bureacratie die veel hinder oplevert voor het vinden van een slaapplek. In de daklozenkrant Het Straatjournaal komt dakloze Rob aan het woord: "Een uitkering zonder inschrijfadres? Nee, dat kan zo maar niet! Een kamer huren zonder uitkering? Ook niet. Een bed krijgen bij de nachtopvang? Bewijs eerst maar eens dat je echt dakloos bent."

Dit soort taferelen roept erg veel frustratie op bij dakloze mensen. Voordat er überhaupt een slaapplek voor hen is, moeten ze ook eerst getoets worden door de GGD. Pas als ze voor deze toets 'slagen' worden ze officieel als dakloos gezien en krijgen ze toestemming om in een opvang te overnachten.

Oplossingen

Remko Trompetter van de Haarlemse Actiepartij, heeft al twintig jaar ervaring met daklozen. Ook hij vindt dat er op het gebied van daklozenopvang veel schort. Op de vraag wat de gemeente anders zou kunnen doen, antwoordt hij: "Als eerste huisvesting. Er is een schreeuwend tekort aan woningen. Maar ook de eigen bijdrage van 5,75 euro per nacht moet aangepast."

Het liefst zou Trompetter de eigen bijdrage helemaal afgeschaft zien worden. Daarnaast vindt hij ook dat het makkelijker moet zijn voor daklozen om een postadres te krijgen, aangezien dat een vereiste is voor een zorgverzekering. Het probleem van de huisvesting is volgens hem goed op te lossen door woningen met meerdere mensen onder een dak, een gezamenlijke ruimte en begeleiding erbij.