Deel dit artikel:











Pas op voor glas bij Jagersplas: "Ik zag allemaal bloed onder mijn voeten"

ZAANDAM - Waterliefhebbers die met deze temperaturen verkoeling zoeken in de Jagersplas in Zaandam moeten extra alert zijn. Er ligt veel glas in het water. Ook de 13-jarige Cas ondervond dat aan den lijve.

"Mijn voet brandde heel erg en ik zag allemaal bloed onder mijn voeten. En een kwartiertje later begon mijn hand ook te bloeden", vertelt Cas. Ook op Facebook reageren veel mensen die in glas zijn gestapt bij de plas. Moeder Wilma vindt dat er beter opgeruimd moet worden. "Ik vind gewoon dat de gemeente dat schoon hoort te maken, (...) er zijn ook kleinere kinderen die daar zwemmen." De gemeente laat op haar beurt weten dat er dagelijks wordt schoongemaakt bij de plas en dat er in deze periode bovendien extra handhavers actief zijn. Wilma heeft nog wel een boodschap aan de baldadige mensen die glas in het water gooien: "Doe het niet zou ik zeggen. Denk aan de kinderen die er overdag zwemmen!"