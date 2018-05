Marc Broere gaat door: "Voor meerdere mensen was het wel een verrassing"

AMSTERDAM - Korfballer Marc Broere van Blauw-Wit heeft besloten dat het seizoen 2018/19 zijn laatste zal zijn in de Korfbal League. "Voor meerdere mensen is het wel een verrassing dat ik nog een jaartje doorga", aldus de 38-jarige Diemenaar.

"Ik had tijdens het afgelopen seizoen een beetje de keuze gemaakt op ermee te stoppen", zegt Broere tegen NH Sport. "Maar ik heb toch besloten om door te gaan. En dan is vanaf begin af aan duidelijk dat het mijn laatste jaar wordt."

Plezier en topfit

Ruim twee weken geleden hakte Broere de knoop door. De voornaamste reden is simpel: plezier. "Ik vind het spelletje nog hartstikke leuk. En ik heb totaal geen fysieke klachten gehad afgelopen seizoen. Het is ook wel belangrijk dat we weer een volwaardigde selectie hebben staan om kans te maken op de play-offs." Afgelopen seizoen werd Blauw-Wit in de halve finales uitgeschakeld door latere landskampioen TOP.

Eigen besluit

Trainer Barry Schep had weinig invloed op het besluit van Broere. "Hij heeft mij helemaal vrij gelaten in mijn beslissing. Ik heb hem wel aan aantal keer gesproken tussendoor, maar hij heeft mij zelf de keuze laten maken." Ook zijn teamgenoten lieten hem met rust. "De spelers weten inmiddels hoe ik ben. Laat mij er maar rustig over nadenken en die keuze maken. Ik heb nog wel met de manager topsport gesproken en die wilde graag dat ik er nog een jaar aan vast zou plakken."

All-time topscorer

De all-time topscorer van de Korfbal League kan zijn doelpuntenrecord komend seizoen nog wat aanscherpen. "Het gaat wat langer duren voordat ze me inhalen", lacht hij. "Nu nog één keer volle bak ertegenaan en dan zien we gedurende het seizoen hoe dat allemaal uitpakt. En dan is het mooi geweest."