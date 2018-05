'Gemeenten besteden te weinig geld aan de thuiszorg'

PURMEREND - Meer dan de helft van de gemeenten in Nederland komt niet rond met het budget voor de thuiszorg. Dat concludeert brancheorganisatie Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Ook in onze provincie hebben gemeenten er last van en dit gaat ten koste van het personeel.

Volgens het onderzoek hebben negentien gemeenten in Noord-Holland een tekort. Ook thuiszorgmedewerker Ellen Koster merkt dat. Zij is actief in Purmerend en merkt het aan het lage uurloon. "Ik kan er heel kort over zijn, we verdienen niet veel. Ik verdien al sinds 2003 dertien euro bruto en er zijn collega's die het voor nog minder moeten doen."

In 2015 is in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld dat gemeenten bij de tariefstelling rekening moeten houden met loonkosten, sociale premies voor werkgevers, overheadkosten een een winstmarge. Een reëel uurtarief is destijds vastgesteld rond de 25 euro, maar dat wordt in veel gevallen niet betaald.

"Ook al is het voor een hongerloon"

Door acties van vakbond FNV is het loon de laatste jaren wel gestegen, maar de onrust in de thuiszorg blijft. Ook bij Ellen Koster. "Er gaat een personeelstekort komen, want het is algemeen bekend dat dit werk slecht betaalt. Dus ik ben bang dat we in de toekomst nog meer mensen tekort hebben." Toch zijn hardere acties voor haar een brug te ver. "Eigenlijk zouden we met zijn allen in actie moeten komen, maar dan zijn de patiënten de dupe. Zolang mijn klanten willen dat ik kom, kom ik. Ook al is het voor een hongerloon".

Ondanks de werkdruk en de lage lonen, neemt Koster de werkgever in Purmerend niks kwalijk. "Ze zijn heel schappelijk, maar zij zijn ook afhankelijk van wat ze krijgen van de gemeente", aldus Koster. "Ze regelen alles verder heel goed voor ons."