Amsterdammer James Walker (28) sinds zondag vermist

AMSTERDAM - De 28-jarige James Walker wordt sinds zondag vermist. Sinds de Amsterdammer die dag bij zijn woning in Bos en Lommer vertrok, is hij niet meer gezien.

James is tussen de 1,70 meter en 1,75 meter lang en heeft een zijscheiding in zijn donkerblonde haar. Verder heeft hij een piercing in z'n tong en piercings in z'n oren (zogeheten tunnels). Voor zover bekend droeg Walker zondag een spijkerbroek en een blouse waarvan hij de mouwen had opgerold.

Opvallend detail: James heeft altijd een roze voorwerp bij zich. Verder is bekend dat Walker in het verleden depressies heeft gehad, waardoor zijn naasten en de politie zich extra zorgen maken over zijn welzijn.

Wie James heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070.