Monniken Abdij van Egmond op de gevoelige plaat vastgelegd

EGMOND-BINNEN - De monniken van de Abdij van Egmond zijn vereeuwigd in een fotoboek over hun eigen leven. Twee jaar lang mocht de Egmondse fotograaf Armando Jongejan 'overal' bij zijn, en dat leverde unieke beelden op. Een tentoonstelling met zijn werk is vanaf komend weekeinde te zien in de abdij.

Van verslaggever Anne Klijnstra

Fotograaf Armando Jongejan uit Egmond aan Zee is inmiddels kind aan huis in de Egmondse abdij. Twee jaar lang mocht hij foto's maken van het dagelijks leven van de ongeveer twintig broeders. Natuurlijk zitten daar religieuze fotomomenten tussen. Maar ook Sinterklaasavond, monniken die een balletje trappen of lol maken in de keuken.

Geen vreemde meer

In 2004 publiceerde Jongejan een eerste fotoboek over de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Dat beviel zo goed, dat toen het boek uitverkocht was, abt Gerard Mathijsen hem uitnodigde om nieuwe foto's te maken. "De communiteit is aan hem gewend", vertelt de abt. "En het voelt niet meer als een vreemde".

"Armando moest hier soms bij nacht en ontij komen om alle bijzondere momenten vast te leggen. Hij heeft er veel voor over gehad." Zelf is de bescheiden abt ook geportretteerd. Iets wat hij niet gewend is. "Laat het maar uitzonderingen blijven, maar een uitzondering mag af en toe."

Spontane momenten

Voor Armando Jongejan was het een bijzondere tijd. "Je moet een band opbouwen én er moet iets gebeuren. Er moeten ook spontane momenten tussen zitten, zoals die foto met de pollepels". Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen was hij er bij. "Een van de broeders overleed. Bij dat afscheid heb ik foto's mogen maken en dat is natuurlijk best bijzonder."

Het fotoboek 'Monnikenleven' wordt dit weekeinde gepresenteerd. Daarna is de bijbehorende tentoonstelling tot en met 7 juli op vrijdagen en zaterdagen te bezoeken in de Expositieruimte van de Sint-Adelbertabdij.