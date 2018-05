Kopstukken Hells Angels 'pislink' op rechters: "Heeft u wel kennis genomen van de feiten?"

HAARLEM/AMSTERDAM - Drie leden van Hells Angels Haarlem zijn naar eigen zeggen 'pislink' op de rechters die het megaproces tegen het Haarlemse chapter leiden. Ter zitting vandaag viel het het trio op dat de drie rechters niet het hele dossier zouden kennen. Er is een enorme berg aan videobeelden en telefoontaps en die kennen de rechters niet op hun duimpje. Woedend, zijn de verdachten daarover. "U leest alleen een samenvatting van het Openbaar Ministerie (OM). Heeft u wel kennis genomen van de feiten? Ga die gesprekken eens afluisteren", zei verdachte Frank L.

De rechters zouden wel beschikken over uitgeschreven versies van de taps. Dat is voor de verdachten niet genoeg. De rechters zouden daardoor de context niet goed kunnen begrijpen. En die context is cruciaal, zeggen de verdachten. "Wij hebben niet echt het vertrouwen dat wat wij vertellen, ook bij u overkomt", verklaarde Hells Angels-president Lysander de R.

De drie leden van de Hells Angels worden verdacht van lid zijn van een criminele organisatie, brandstichting, afpersing, drug- en vuurwapenbezit en geweld. De meeste aantijgingen in hun adres werden vandaag afgedaan als 'pure waanzin.' Gebaseerd op getuigenissen van mensen die bijvoorbeeld 'in een fantasiewereld leven' of aan de drugs zijn.

In het geval van een autorit naar Rotterdam stond de rechtbank vandaag toe dat zo'n afgeluisterd gesprek op de speakers in de rechtszaal werd gezet. De drie verdachten waren met een vierde clublid onderweg naar een hotel waar andere Hells Angels en motorclub Mongols elkaar zouden ontmoeten. Volgens het OM waren ze met voorbedachten rade onderweg om daar te gaan vechten en zou dat blijken uit dit tapgesprek.

Josje van K3

Geenszins het geval, meent het trio. "We zaten te dollen en te zuipen in de auto", aldus De R. Grote woorden vielen daar, maar die moesten in de juiste context worden gezien. Zo was ook de aantrekkelijke zangeres van K3 Josje gespreksonderwerp. En de vierde Hells Angels had net een oogoperatie gehad. Als het vechten zou worden, zo dolde De R. in de auto, moest hij vanwege zijn zichtproblemen "niet per ongeluk de verkeerde neerslaan." Waarop hard gelach volgde.

Dat het vervolgens in Rotterdam helemaal uit de hand liep in een grote vecht- en schietpartij met 23 aanhoudingen, dat was puur toeval. "Ik zat in een schorsing in een andere strafzaak. Als ik had geweten waar daar zou gebeuren, was ik er nooit heengegaan." Volgens de verdachten maakt het OM een 'zwart-wit dossier' van dit soort tapgesprekken. Het OM zou daarvan een 'lelijk en vieze', uit het verband gerukte samenvatting hebben gemaakt.

Taakstraf

Later noemde verdachte Frank L. dat het dossier van het OM is opgebouwd volgens een stapelmethode. Allemaal kleinere zaakjes die bij elkaar worden geschraapt en opgeblazen om er zo wat van te maken. De Hells Angels denken dat het OM bezig is met een klopjacht op ze. "Sommige van deze zaken gaan om zaken die hooguit een taakstraf opleveren. En daar zitten we hier dan voor terecht, in de extra beveiligde bunker..."

De Angels beroepen zich tijdens de zaken tegen hen veel op hun zwijgrecht. Maar soms geven ze een strafbaar feit ook toe. Een lid van motorclub No Surrender werd inderdaad van zijn motor geslagen omdat hij zich in Haarlem liet zien. En medeverdachte Richard van der H. draaide er niet om heen dat een gevonden vuurwapen van hem was. Waar hij een vuurwapen voor nodig had? Daar wilde hij niets over verklaren.

Op 13 juni vertellen de officieren van justitie hun lezing over het strafonderzoek. Dan wordt ook duidelijk welke straffen zij gaan eisen tegen deze drie leden. De andere leden krijgen eisen 2,5 en 3 jaar onvoorwaardelijke celstaf te horen.