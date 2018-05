Heemskerker in de bres voor maaien met de zeis: "Anders sterft het ambacht uit"

HEEMSKERK - Theun Kok wil Noord-Holland weer laten maaien met de zeis. Met een oproep hoopt de Heemskerker het oude ambacht nieuw leven in te blazen: "Het moet weer gaan leven."

Kok geniet zichtbaar als hij in het duingebied achter zijn woning het indrukwekkende snijblad langs het gras 'veegt'. "Het is het mooiste 's ochtends vroeg, als het gras nog nat van de dauw is", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Als je dan het geluid van het snijden van het gras hoort, kan ik daar echt van genieten."

Een tafereel dat je volgens Kok zelden tot nooit meer ziet in Noord-Holland. "In andere provincies lukt het wel. Ieder jaar is ook het Nederlands kampioenschap, en waar andere deelnemers zich moeten kwallificeren, doen wij altijd mee", lacht Kok zuinigjes. "Maar het is ook niet voor iedereen weggelegd. Een goede zeis maakt nog geen goede maaier", aldus de Heemskerker.

Kameraden

Samen met zijn vrienden Kees Admiraal en Piet Zomerdijk werkt hij zich vandaag in het zweet. Kok doet met hen een oproep aan zijn provinciegenoten de zeis van zolder te halen. "En of het ijdele hoop is weet ik niet, want het is zo leuk om te doen. Het zou zonde zijn als het ambacht uitsterft in Noord-Holland."

Admiraal is hoopvol. "Geen zorgen", vult hij Kok aan. "Noord-Holland pakt die zeis gerust wel weer op."