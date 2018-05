Deel dit artikel:











FIT! #19 Gezond en snel op weg met een broodje komkommer Foto: FIT!

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfit tot paardentherapie. In FIT! #19 laat Maureen zien hoe je snel een gezond broodje komkommer in elkaar zet.

"Eén van mijn favoriete salades is de Griekse salade! Daar is mijn 'broodje kommer' een gezonde variant op", aldus Maureen. "Een gerecht dat niet alleen gezond is maar ook nog heel snel klaar." "De neutrale smaak van komkommer leent zich super om als basis te dienen voor ingrediënten als kappertjes, humus en rode ui. Ideaal gerecht of snack op een hete zomerdag. Eetsmakelijk!"