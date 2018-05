Tata Steel teleurgesteld over importheffingen

IJMUIDEN - Tata Steel uit IJmuiden krijgt te maken met Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Ook de andere landen in de Europese Unie krijgen vanaf vrijdag te maken met importheffing. Dat heeft de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross aangekondigd.

Tata Steel is teleurgesteld dat de VS heeft besloten importtarieven te heffen op staalproducten uit Europa. Een woordvoerder van het staalconcern legt uit waarom de heffingen wat Tata betreft overbodig zijn: "We dumpen geen staal, de nationale veiligheid van de VS is niet in het geding en Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van het staal uit IJmuiden."

Een groot deel van de producten dat Tata Steel Nederland aan de VS levert is uniek en kan, volgens het bedrijf, niet in Amerika worden gemaakt. "Onze klanten in de VS zijn afhankelijk van ons staal. Met onze producten versterken wij juist de Amerikaanse economie. Wat de importtarieven precies voor Tata Steel betekenen is op dit moment nog niet duidelijk," laat een woordvoerder weten.

Ondersteunen van klanten

"Wij gaan nu vol inzetten op het ondersteunen van onze klanten in de VS om in aanmerking te komen voor uitzonderingen voor de specifieke producten die wij leveren. De VS wil namelijk uitzonderingen maken voor producten die niet of in onvoldoende mate in de VS kunnen worden geproduceerd. Wij vragen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie om in contact te blijven met de Amerikaanse overheid om dit proces te ondersteunen", aldus de woordvoerder.

Handelsconflict

President Donald Trump stelde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Nederland en de Europese Unie werden toen nog tijdelijk uitgezonderd van de heffingen. Net als Canada, Mexico, Brazilië, Australië en Argentinië. Begin mei gaf Trump de EU opnieuw een maand uitstel voor de importheffingen. In de tussentijd probeerde de EU het Amerikaanse plan van tafel te krijgen, maar dit is niet gelukt.

Terug slaan

Tata Steel Nederland exporteert 10 procent van de staalproductie naar de VS, ter waarde van een half miljard euro. Dat is zo’n 12,5 procent van de omzet van het staalbedrijf. Eerder gaf de EU al aan in geval van heffingen terug te slaan. Het zou dezelfde heffingen op staal en aluminium in rekening willen brengen als de VS doet. Daarnaast zouden er tarieven komen op typisch Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas.