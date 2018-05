In douche gevonden slang 'houdt van bluffen maar is niet gevaarlijk'

AMSTERDAM - (AT5) De slang die gisteren werd gevonden in de douche van een woning aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, is inmiddels opgevangen in Reptielenopvang Zwanenburg.

Een medewerker zegt dat mensen niet bang voor de slang hoeven zijn. "Het zijn dieren die erom bekend staan dat ze nogal bluffen. Maar het zijn geen dieren die echt gevaarlijk zijn voor mensen. Het is een Stierslang, een soort die van nature in Amerika voorkomt."

Lees ook: Slang duikt op in douche van woning Amsterdam

De slang is ontsnapt of gedumpt, de eigenaar heeft zich nog niet gemeld. "Soms denken mensen: 'ik wil mijn dier terug', en soms schamen ze zich. De kans bestaat dat het dier gedumpt is, wat ook heel veel voorkomt. Mensen kopen hem als een klein slangetje en dan is het nog te doen voor mensen die er niet echt angstig voor zijn."

Grofvuil

Als de eigenaar zich niet meldt, blijft de slang de rest van zijn leven in de reptielenopvang. "Een hoop dieren die we hebben zijn letterlijk bij het grofvuil gezet of over het hek gezet bij een kinderboerderij. Wij willen dat liever niet natuurlijk. Als het echt niet gaat, dan is er altijd wat te regelen. Maar zet het dier niet buiten."