Brand in garagebox onder restaurant Medemblik

MEDEMBLIK - De brandweer heeft vanmiddag een brand in een garagebox aan het Gedempt Achterom in Medemblik geblust.

Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op Twitter. Volgens NH Nieuws' mediapartner Medemblik Actueel is de brand 'waarschijnlijk' begonnen in een auto die in de garagebox geparkeerd stond.

De brand werd ontdekt door een medewerker van restaurant Misfits, dat boven de garagebox zit. Toen hij het magazijn betrad, rook hij een brandlucht en sloeg alarm.

Niemand aanwezig

In de appartementen boven de garagebox was op het moment van de brand niemand aanwezig, meldt de Veiligheidsregio. Nadat de brand was geblust, hebben brandweermensen de garagebox geventileerd.

Het restaurant is gespaard gebleven en heeft slechts roetschade opgelopen. Hoewel de eigenaar aanvankelijk vermoedde dat het restaurant daarom enkele dagen dicht moest blijven, blijkt dat toch niet nodig.