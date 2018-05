Reizigers in rouw om dood buskat Mozes: "Hij was echt een icoon"

HOOFDDORP - Reizigers die regelmatig de bus pakken bij bushalte Bornholm in Hoofddorp zijn geschokt. Hun geliefde 'buskat' Mozes werd gisterochtend dood aangetroffen op de busbaan.

Dennis Bonset laat vanmiddag aan NH Nieuws weten dat hij samen met een collega Mozes gisterochtend levenloos aantrof. "We vonden hem midden op de busbaan. De staat van het lichaam is niet het vermelden waard", zegt hij.

Mozes was een graag geziene gast bij de bushalte. Hij liet zich graag aaien door de reizigers, die hem allemaal kenden. In 2016 maakte NH Nieuws nog een reportage over hem. Zijn baasje vertelde toen: "Hij wil gewoon altijd buiten zijn, bij de bushalte."

Verdriet

Uit rondvraag bij de bushalte blijkt nog eens het gemis. "Ik heb er zelfs slecht van geslapen", zegt een reizigster. "En je vindt het natuurlijk al eng dat 'ie natuurlijk steeds bij die bussen is, maar dat dit zou gebeuren is natuurlijk heel triest."

Een andere reiziger vult aan: "Hij kwam hier elke dag wel eventjes langs. Hij zat hier, hij lag hier, altijd heel gezellig. Voor Bornholm was het echt een icoon."