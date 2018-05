Deel dit artikel:











Weertman tweede in Frans open water Foto: EPA/Patrick B. Kraemer

NAARDEN - GRAVELINES Ferry Weertman is tweede geworden bij de Open Franse kampioenschappen in het open water. De olympisch- en wereldkampioen had na tien kilometer een goede eindsprint in petto.

De geboren Naarder zwom zoals gebruikelijk achterin het veld, maar schoof in de laatste rondes op. Weertman kon de ontsnapte Florian Wellbrock echter niet meer achterhalen. De Duitser was na een kleine twee uur als eerste bij de finish. In de sprint van de achtervolgende groep liet Weertman zien dat goed aantikken zijn specialiteit is. Hij won daardoor in 2016 ook de olympische race in Rio de Janeiro. Weertman schreef de wedstrijd, die onderdeel is van de Europese LEN Cup, vorig jaar op zijn naam.