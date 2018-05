Flinke bevalling: Burgervlotbrug na negen maanden eindelijk weer (bijna) open

BURGERVLOTBRUG - De vlotbrug bij Burgervlotbrug gaat dit weekeinde weer open. Na negen maanden wachten is de 150 jaar oude verbinding over het Noord-Hollands kanaal weer zo goed als klaar.

Na een aanvaring door een vrachtschip vorig jaar september, bleek de vlotbrug zo ernstig beschadigd dat vrijwel alles aan de oversteek vervangen moest worden. De vlotbrug zou in april al klaar zijn, maar tegenslagen hebben het werk flink vertraagd. De dorpsraad reageert verheugd: "De laatste loodjes." Dorpsbewoners, passanten en toeristen moeten kilometers omrijden of met de fietspont oversteken om de plaats van bestemming te komen.

Het dorp is de vlotbrug behoorlijk zat. De brug is al vaker maanden lang onbruikbaar geweest als gevolg van ernstige schade door aanvaringen of te zwaar verkeer. Afgelopen voorjaar hebben dorpsbewoners samen met de gemeente Schagen bij de provincie aangedrongen op een vaste oeververbinding.

Om opnieuw ernstige schade te voorkomen heeft de provincie de nieuwe vlotbrug extra stevig uitgevoerd, maar omwonenden en gebruikers van de brug hebben er niet veel vertrouwen in. "Het kan zomaar binnen een week na de opening weer helemaal fout gaan."