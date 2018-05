Mbo'ers vanaf 2020 ook officieel studenten

NOORD-HOLLAND - Goed nieuws voor leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): zij gaan vanaf het schooljaar 2020-2021 officieel onder de categorie 'student' vallen. Deze titel was voorheen alleen weggelegd voor leerlingen op universitair en hbo niveau.

Momenteel worden mbo'ers nog officieel deelnemers genoemd, maar volgens minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs dekt deze term de lading niet meer. "Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als die anderen. Door nu ook in de wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht," aldus de bewindsvrouw.

Het gaat in deze situatie om meer dan alleen een titel. Mbo'ers lopen door hun status als deelnemer namelijk allerlei voordelen mis. Zo kunnen ze vaak niet lid worden van een studentenvereniging en krijgen ze geen studentenkortingen. Ook zijn studentenavonden bij sommige cafés niet toegankelijk voor mbo'ers.