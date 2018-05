Identiteit vader dode baby Sloterplas bekend

AMSTERDAM - (AT5) In het onderzoek naar de dode baby die op woensdag 8 juni 2016 werd gevonden bij de Sloterplas in Amsterdam, heeft de recherche de identiteit van de vader van de baby achterhaald. Het gaat om een 30-jarige man.

Op woensdag 8 juni vond een wandelaar een dode baby bij de Sloterplas in Amsterdam. Het pasgeboren jongetje zat in een tas en een doek. Het onderzoeksteam werkt sinds de vondst van de baby, bijna twee jaar geleden, nog altijd aan de zaak. Tot nu toe is het niet gelukt om de moeder te achterhalen. Iets wat nog altijd een belangrijk doel is voor de recherche zodat zij professionele hulp kan krijgen.

Dat de identiteit van de vader nu vastgesteld is, wordt gezien als een doorbraak in het onderzoek. Op dit moment kan niet meer informatie gedeeld worden over de vader en hoe de recherche hem op het spoor is gekomen.