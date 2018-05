Vliegtuig maakt extra landing om stinkende passagier te lozen

SCHIPHOL - Een Transaviavlucht van Gran Canaria naar Amsterdam is dinsdagavond uitgeweken naar Portugal om een wel heel bijzondere reden: er zat een passagier aan boord die zo ernstig stonk, dat zijn medereizigers onwel werden.

Dat meldt de Belgische nieuwssite VRT, die met passagier Piet van Haut sprak. "Het was echt een gigantische stank. De man zat op de laatste rij van het vliegtuig. De geur deed me denken dat de man al weken niet gewassen was."

Overgeven van stank

Sommige passagiers werden ziek van de stank en moesten zelfs overgeven. De man werd daarom in het toiletgedeelte van het vliegtuig gezet, om de verspreiding van zijn geur te minimaliseren. Ook besluiten de stewardessen geen eten en drinken te serveren.

De sfeer in het vliegtuig bleef ondanks alle genomen maatregelen onrustig, waarna de gezagvoerder besloot om de passagier via een extra landing in Faro uit het vliegtuig te halen. Volgens VRT is de man daar met een ambulance afgevoerd.