Tweelingbroers gaan samen spelen bij AFC: "Het hele plaatje klopt"

AMSTERDAM - Voor Yordi en Kenny Teijsse komt een droom uit. De Amsterdamse tweeling gaat komend seizoen aan de slag bij AFC. Yordi Teijsse kan niet wachten: "Ik denk dat het heel leuk gaat worden."

Yordi is blij terug te zijn in Amsterdam. "Ik heb er heel veel zin in. Het hele plaatje klopt", vertelt hij aan NH Sport. "Ik heb een rotseizoen gehad bij Quick Boys. Zelf gelukkig wel kunnen presteren en mijn goals gemaakt, maar het was niet wat ik had gehoopt."

Eerste keer samen

Het is voor het eerst dat de broers samen gaan spelen bij de senioren. "We begonnen in de jeugd bij DWS", herinnert Yordi zich. "Op ons zestiende ging hij naar FC Utrecht en ik naar FC Omniworld. Sinsdsdien hebben we niet meer samengespeeld. Als AFC dan op je pad komt en je krijgt de mogelijkheid om samen te spelen, dan lijkt het mij een gemakkelijke keuze. Ik kan ook weer in Amsterdam gaan wonen met alle vrienden om mij heen."

Op straat gespeeld

Yordi weet zeker dat hij in het veld een klik zal hebben met Kenny, die transfervrij over komt van SC Cambuur (foto). "Vroeger op straat hadden we allemaal driehoekjes en een-tweetjes. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Het is ook nog afwachten waar we gaan staan. Ik ben in principe spits en Kenny linksback, maar wie weet staan we wel op het middenveld. Het ziet er in ieder geval naar uit dat we heel veel plezier gaan beleven bij AFC."

Nadrukkelijk gevolgd

Yordi kent de club uit de tweede divisie goed. "Ik heb AFC nadrukkelijk gevolgd. Ik vind ze een erg goed team hebben. Het is een gezonde en mooie club, dus alle aspecten zijn aanwezig om volgend seizoen te gaan presteren."

Eerder werden Foaud Belarbi (Hercules) en Pepijn Veerman (AFC zaterdag) al vastgelegd voor komend seizoen seizoen.