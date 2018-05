Deel dit artikel:











Automobilist onwel geworden op A9: opnieuw wegafsluiting en files Foto: NH/Anne Klijnstra

HAARLEM - Automobilisten op de A9 hebben het geluk vandaag niet aan hun zijde. Nadat er vanochtend vroeg bij knooppunt Rottepolderplein in de richting van Amstelveen een auto en vrachtwagen botsten en daardoor een flinke file ontstond, is het nu raak op de weghelft richting Alkmaar. Iets voorbij knooppunt Rottepolderplein is een automobilist onwel geworden, waarna de weg werd afgesloten.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de automobilist toevallig onwel werd op de plek waar vanochtend de vrachtauto en de personenauto botsten. "Wegwerkers waren daar net bezig om de vangrail te vervangen die bij het ongeluk van vanochtend beschadigd was geraakt." De automobilist is door de hulpdiensten uit z'n auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor de afhandeling van het ongeval werd de A9 bij knooppunt Velsen volledig afgesloten. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A8 en de A10. Inmiddels is één rijstrook weer open. Lees ook: Vertraging op A9 richting Amstelveen voorbij Om voor de hulpdiensten een veilige bufferzone te creëren, werden ook de twee linkerrijstroken op de weghelft richting Amstelveen afgesloten. "Op die manier haal je de vaart uit het verkeer", legt de politiewoordvoerder uit. Die afsluiting zorgt voor een file van zes kilometer tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein. Volgens de ANWB levert dat 22 minuten vertraging op.