Noodweer bereikt provincie: code oranje afgekondigd voor Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft vanmiddag code oranje afgekondigd voor Noord-Holland, Flevoland en IJsselmeergebied. Op veel plekken in de provincie komt het water met bakken uit de lucht, en dat brengt de nodige problemen met zich mee.

De waarschuwing is afgegeven wegens forse buien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur. Op filmpjes en foto's is te zien dat het al flink los is gegaan met hoosbuien, donderklappen en zwarte wolken.



Open dak

Dat brengt overlast met zich mee. Een cabrio-bezitter in Hilversum had daar waarschijnlijk geen rekening mee gehouden en liet het dak van de auto open staan, met alle gevolgen van dien. Een fikse hoosbui heeft ongetwijfeld wat waterschade aan het interieur aangericht.

Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort staat een flinke file door water op het wegdek. De rechterrijstrook is gesloten, waardoor er tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum-Noord een vertraging van ruim twintig minuten is. De andere kant op, tussen Soest en Naarden, is de linkerrijstrook afgesloten. Ook daar komen automobilisten in de file.

Riool overstroomd

Castricum had aan het begin van de middag te maken met een felle buienlijn, die gepaard ging met veel regen en bliksemontladingen. Op foto's is te zien dat er een laagje water staat in de aula van het Clusius College. Volgens een getuige konden de goten het water niet verwerken.

In Akersloot staat de Martin Luther Kingstraat/George Bizetstraat onder water. De inhoud van het riool zou daar omhoog komen.

In de rest van het land onweert het ook. Omdat die onweersbuien minder intensief zijn, geldt hier code geel voor.