Haarlemmer opgepakt voor brandstichting in eigen woning, zwangere buurvrouw geëvacueerd

HAARLEM - In een woning aan de Dunklerstraat in Haarlem heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. De bewoner is opgepakt omdat de politie vermoedt dat hij het vuur heeft aangestoken.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. "We hebben het vermoeden dat de bewoner daar een en ander mee te maken heeft. Want op het moment dat de brand uitbrak, was hij in de woning, maar toen de hulpdiensten aankwamen, was hij niet meer aanwezig."

Na een korte zoekslag trof de politie de bewoner in de buurt aan. "We hebben hem aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau." Behalve dat het om een mannelijke bewoner van de woning gaat, zijn er nog geen details over hem bekend.

'Niet doorgeslagen'

Op foto's is te zien dat er via een kozijn op de begane grond veel rook uit de woning ontsnapt. De opgeroepen brandweer had het vuur in het rijtjeshuis snel onder controle. "De brand is niet doorgeslagen", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland weten.

Omdat de rook wel bij naastgelegen woningen naar binnen trok, is een zwangere buurvrouw uit haar huis gehaald. "Het was een stressvolle situatie voor haar", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Ze is meegegaan met de ambulance, maar mankeerde niets."

De politiewoordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt. "Gelukkig is het voor de omwonenden goed afgelopen."