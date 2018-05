Seizoenkaarten Ajax blijven populair

AMSTERDAM - Ondanks het teleurstellende seizoen van Ajax blijven de seizoenkaarten in de Johan Cruijff ArenA populair. Op dit moment verkocht de Amsterdamse club al ruim 37.000 plaatsen.

De huidigde seizoenkaarthouders van Ajax hebben tot en met donderdagavond 23.59 uur om hun kaart te verlengen. Daarna komen alle vrijgekomen plaatsen in de verkoop.

Vanaf maandag 11 juni kunnen Ajacieden op die plekken een seizoenkaart aanschaffen. De club verwacht dat de seizoenkaarten daarna snel uitverkocht zullen zijn.

Ajax eindigde afgelopen seizoen als tweede in de eredivisie, terwijl de Amsterdammers al vóór de winterstop waren uitgeschakeld in Europa en in het bekertoernooi.