Vermiste Dirk (81) op dag verdwijning gespot in Weesp

WEESP - De ruim een maand vermiste Dirk van den Belt is op de dag van zijn vermissing ook gezien op het treinstation van Weesp.

Dat is te zien in Bureau NH. Hij is op 8 april gezien in de spoortunnel van treinstation Weesp. Eerder werd al bekend dat Dirk die dag op het station van Amsterdam Duivendrecht was gespot, voordat hij zijn reis rond het middaguur eindigde in Alkmaar.

Lees ook: Kleindochter vermiste Dirk doet oproep: "Het is verschrikkelijk, we snappen er niks van"

De man verdween vanuit zijn woonplaats Kampen. Zijn kleindochter deed vanmorgen een emotionele oproep om haar opa terug te vinden. "We balanceren tussen hoop en vrees, maar ons doel is nu wel om hem überhaupt te vinden. Dan kunnen we het afsluiten."