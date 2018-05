Heemstede verrast door eikenprocessierups: "Meegekomen uit de kwekerij"

HEEMSTEDE - Hij is door het warme weer dit jaar niet alleen vroeger actief dan andere jaren, hij duikt ook op plekken op waar hij nog nooit eerder is gesignaleerd. Het gaat hier over de eikenprocessierups, die iedere lente de kop opsteekt en bij menigeen voor fysiek ongemak zorgt.

Een van de plekken waar hij deze lente voor het eerst opduikt, is Heemstede. Dat blijkt uit een Facebookpost van Wandelbos Groenendaal. "Voor het eerst in de geschiedenis van Heemstede is de eikenprocessierups gesignaleerd in de gemeente", schrijft de beheerder.

Lees ook: 2017 wordt het jaar van de processierups

"In een eik op de Vrijheidsdreef is een grote kolonie aangetroffen." Bezoekers van het bos wordt geadviseerd uit de buurt van de boom te blijven, want door contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

De kolonie eikenprocessierupsen werd gisteren ontdekt door bosmedewerker Kees Versluis. "Het is een grote kolonie, dus het viel direct op", zegt hij tegen NH Nieuws. "Heel de stam zat vol." Hoewel Versluis 'gelukkig nergens last van' had, kreeg z'n collega bij het passeren van de boom direct jeuk. "Toen hij langs de boom liep, kreeg hij een allergische reactie op z'n arm."

Lees ook: Eikenprocessierups duikt op bij Purmerendse voetbalvereniging

Om te voorkomen dat nietsvermoedende passanten hetzelfde overkomt, hebben Versluis en zijn collega's de boom afgezet met lint en dranghekken. Dat duurde iets langer dan gebruikelijk. "We hebben hier nog nooit last gehad van de eikenprocessierups, zelfs in heel Zuid-Kennemerland nog niet, dus we moesten het lint nog bestellen."

Jonge eiken

Vanzelfsprekend hebben ze ook andere eiken in de buurt gecontroleerd op de aanwezigheid van de rupsen, maar de boom aan de Vrijheidsdreef bleek het enige besmette exemplaar. "We hebben wel een eik ontdekt die vorig jaar is aangetast", zegt de bomenkenner.

Omdat het in beide gevallen om jonge eiken gaat, weet Sluis vrijwel zeker hoe de Heemsteedse bomen besmet zijn geraakt. "Ik denk dat de eikenprocessierups er bij het aanplanten al in zat, ik ben er van overtuigd dat 'ie vanuit de kwekerij is meegekomen." Of dat betekent dat de gemeente in het vervolg zakendoet met een andere kweker, weet Versluis niet. "Maar ik denk dat het wel even ter sprake zal komen."

Melden

De besmette eik aan de Vrijheidsdreef wordt morgen ontdaan van de ongewenste bezoekers en hun nesten. Hoe dat in z'n werk gaat, zie je in de video hieronder. Wie in Heemstede zelf een met eikenprocessierupsen besmette eik ontdekt, wordt verzocht dat direct te melden bij de gemeente.