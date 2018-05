Bennebroeker jaagt op Afrikaanse stropers om natuur te beschermen

BENNEBROEK - Een heldhaftige baan voor Bennebroeker Rory Young; hij reist op en neer naar het Afrikaanse Mali om lokale rangers te trainen die jagen op ivoor-stropers. Zijn verhaal was maandag te zien in een aflevering van EenVandaag.

Uit de reportage blijkt onder meer dat Rory drie jaar geleden met zijn Nederlandse vrouw en kinderen van zijn geboorteland Zimbabwe naar Nederland vluchtte, omdat hij zijn leven daar niet zeker was. Nu vliegt hij regelmatig terug naar Afrika om met zijn eigen organisatie Changetta Wildelife rangers op te leiden, want stropers vermoorden daar jaarlijks honderden olifanten en neushoorns voor ivoor.

Samenwerken

Hij werkt nu vooral in Mali, Nigeria en Centraal-Afrika en ziet daar dagelijks stroperij. "Daarbij komt de extreme armoede van de mensen die rondom de natuurparken wonen. Zij profiteren niet van wildlife en het toerisme. Dat, en de door criminelen gestuurde stroperij, is catastrofaal."

De criminele organisaties handelen in ivoor en dit gaat steeds vaker samen met wapen-, drugs- en mensenhandel. "Ik leer de rangers om hun positie te houden en samen te werken", aldus Rory. Interessant detail: ze maken daarbij ook gebruik van speurhonden uit Nederland.

Niet bang

Volgende week gaat de import-Noord-Hollander weer op pad naar Afrika; dit keer naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook daar is de situatie gevaarlijk en instabiel, maar dat is voor Rory geen reden om thuis te blijven. "Als je een probleem wil oplossen, moet je begrijpen hoe de situatie op z'n ergst is. Als je daarmee om kan gaan, is het aanpakken van het probleem veel makkelijker." Volgens hem heeft zijn aanpak ervoor gezorgd dat er in 2017, nadat alle rangers waren getraind, geen olifanten meer zijn gedood voor ivoor.