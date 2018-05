Deel dit artikel:











Sanofi vestigt zich in Amsterdam Foto: Sanofi

AMSTERDAM - De Franse farmaceut Sanofi gaat in Nederland al zijn activiteiten en medewerkers op een locatie concentreren in Amsterdam. De vestigingen in Naarden en Gouda het het Europese hoofdkantoor van Sanofi Genzyme gaan dicht.

Per november zullen zo'n 500 medewerkers van Sanofi hun intrek nemen in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC) Het nieuwe kantoor wordt de thuisbasis voor medewerkers met meer dan twintig nationaliteiten. Met de verhuizing zal ook het Europese hoofdkantoor gevestigd zijn in Amsterdam. Sanofi heeft gekozen voor Amsterdam vanwege het 'creatieve en internationale karakter' van de stad. Dat zou goed passen bij de internationale ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Het AHTC ligt tegenover het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam-Zuidoost. Sanofi is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat oplossingen zoekt voor chronische aandoeningen en zeldzame ziektes. Bij het Franse concern werken ruim 100.000 mensen wereldwijd.