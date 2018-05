Deel dit artikel:











Helft huisjes Center Parcs Zandvoort binnen week verkocht Foto: NH

ZANDVOORT - In een week tijd is ruim de helft van de 428 vakantiewoningen van Center Parcs in Zandvoort verkocht. Particuliere investeerders kochten honderd vakantiewoningen en vastgoedfonds Zeeland Investments Beheer (ZIB) was goed voor de aankoop van 120 vakantiehuisjes, het strandhotel en alle parkvoorzieningen. De totale verkoopopbrengst bedraagt 91 miljoen euro.

Center Parcs in Zandvoort staat voor een aanzienlijke opknapbeurt. Om de renovatie te financieren worden alle vakantiewoningen en voorzieningen verkocht. De verkoop moet 140 miljoen euro opbrengen. De exploitatie, het beheer en onderhoud blijft in handen van Center Parcs. Ongekend tempo

Het tempo waarmee huizen nu worden verkocht is volgens Center Parcs "ongekend". Volgens het bedrijf zijn er opvallend veel Duitsers en Belgen die in het park willen investeren. De aantrekkende economie zorgt volgens Center Parcs voor een hogere investeringsbereidheid. ZIB maakte bekend een fonds op te zetten om een deel van het park aan te kopen en op te knappen. In totaal gaat het om een kapitaalinjectie van 66 miljoen euro. Particulieren kunnen vanaf een relatief klein bedrag deelnemen in het fonds. Dit kan naar verwachting in de tweede helft van het jaar. Lees ook: Center Parcs Zandvoort gooit vakantiehuisjes in de verkoop: "Beter hierin investeren dan geld op mijn bankrekening" "Door de aanhoudend lage spaarrente bij de banken zoeken mensen naar andere manieren om hun geld veilig te investeren met een goed rendement", zo legt Nathalie Oosterlinck van ZIB uit. Naast 120 vakantiewoningen sloot ZIB een overeenkomst over de aanschaf van het subtropische zwembad Aqua Mundo, de restaurants, het overdekte parkcentrum, de speeltuinen en het strandhotel.