De Peiling: Artsen spreken rokers op straat aan op hun gedrag

NOORD-HOLLAND - "Ik zie dat je rookt. Als je een dokter nodig hebt, wilt stoppen of kanker krijgt, dan kun je me bellen." Artsen stappen op straat met deze confronterende boodschap op rokers af.

Verborgen camera

De campagnevideo draait vanaf vandaag in meerdere bioscopen door het hele land. Artsen die in hun witte jas over straat lopen om willekeurige rokers te confronteren. "We willen gewoon nóg meer laten zien hoe groot de schade is die roken met zich meebrengt", zegt kinderlongarts Noor Rikkers, die ook in het filmpje te zien is. "Wij zien dat dagelijks in onze spreekkamers."

Open brief

Het aanpakken van roken moet de hoogste prioriteit krijgen, als het aan de gezondheidszorg in Nederland ligt. In een open brief doen Noor Rikkers en collega's van haar een oproep aan andere artsen om met hun patiënten te praten over roken én de gevolgen daarvan. De artsen komen vandaag met hun open brief op Wereld Niet Roken Dag

Wie rookt nog?

Voor Werekd Niet Roken Dag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Trimbos Instituut een analyse opgesteld over de roker anno 2018. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de lager opgeleide mannen tussen de 25 en 45 jaar rookt. Bij hoger opgeleide mannen in dezelfde leeftijd rookt een op de vijf. Van de lager opgeleide vrouwen tussen 25 en 45 jaar rookt ruim een derde, van hoger opgeleide vrouwen een op de tien. "Eigenlijk is het elke keer wel schrikken", zegt Esther Croes, arts en epidemioloog bij het Trimbos Instituut. "Vooral de grote verschillen tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden zijn zorgelijk."

Wat vind jij?

Artsen die rokers op straat aanspreken op hun gedrag. Zou dat vaker moeten gebeuren of kunnen mensen prima zelf beslissen of ze wel of niet willen roken? We horen graag hoe jij daar over denkt!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.