20 jaar cel voor doden Amsterdamse fietsenmaker

AMSTERDAM - De 39-jarige Amsterdammer Irfan E. die terechtstond voor het doodsteken en beroven van de Amsterdamse fietsenmaker Temel Kobya is veroordeeld tot twintig jaar cel. De 49-jarige fietsenmaker werd op 15 maart 2016 aangevallen in zijn winkel aan de Jan Tooropstraat en beroofd van 500 euro.

De dader kwam in beeld door DNA-sporen op de hand en kleding van de fietsenmaker. De rechtbank in Amsterdam heeft de man ook schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Hij had een kennis van hem meerdere keren met een hamer op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer liep daarbij een schedelfractuur en hersenbloeding op. Dit gebeurde twee maanden voor de fatale overval op Kobya.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 25 jaar geëist. Verdachte Irfan E. zou de moord in de gevangenis hebben bekend tegenover zijn celgenoot. E. had volgens het OM schulden en een drugsprobleem rond de tijd van de moord.

Eenzaam

De weduwe van Kobya liet eerder al aan AT5 weten dat ze sinds de moord op haar man depressieve klachten heeft. "Ik heb het gevoel of een bom is gevallen. (...) Alles is uit elkaar gerukt. Het lijkt of de pijn steeds erger wordt. Ik kan niet meer genieten. Ik voel me eenzaam."