Datacenterbedrijf over in Amerikaanse handen Foto: EvoSwitch

AMSTERDAM - Het Amsterdamse datacenterbedrijf EvoSwitch komt in Amerikaanse handen. De op de beurs in New York genoteerde branchegenoot Iron Mountain telt 205 miljoen euro neer voor de in 2007 opgerichte onderneming.

EvoSwitch heeft twee vestigingen in de omgeving van Amsterdam. De huidige opslagcapaciteit van EvoSwitch is volledig verhuurd, maar er is ruimte voor uitbreiding. De klanten en medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Ook het merk EvoSwitch blijft bestaan. Lees ook: Aantal-datacentra-in-Amsterdam-blijft-groeien Eerder dit jaar lijfde Iron Mountain ook al een datacenter van Credit Suisse in Londen in. Amsterdam staat bekend als een belangrijk knooppunt op het gebied van internet en dataopslag. Lees ook: Tekort-in-stroomvoorziening-voor-datacentra