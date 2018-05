Noordwest Ziekenhuis Den Helder verplaatst deel intensive care naar Alkmaar

DEN HELDER - Het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder gaat een deel van de intensive care-afdeling onderbrengen op de locatie in Alkmaar. Dat maakt het ziekenhuis vandaag bekend.

Dat zal vanaf 1 juli gebeuren. Het gaat om de patiënten die voor een lange periode op de afdeling liggen. In 2017 verbleven er in totaal 25 mensen op de afdeling, maar hoeveel dat er met de aanstaande verhuizing zullen zijn, is nog niet bekend.



De intensive care-afdeling voor kortdurende opname zal wel in Den Helder blijven. Volgens een woordvoerder blijft het ziekenhuis met deze nieuwe maatregel voldoen aan de verscherpte richtlijnen.