Deel dit artikel:











Komende jaren duizenden extra treinreizigers verwacht: ProRail investeert miljarden Foto: ANP

AMSTERDAM - Het wordt de komende tien jaar flink drukker in de treinen. Om die groei te kunnen opvangen investeert ProRail zeker twintig miljard euro in vernieuwing van het spoor. De sterkste groei wordt verwacht in Amsterdam, waar duizenden extra treinreizigers gaan komen.

Tussen 2021 en 2028 gaan alle Amsterdamse stations op de schop. Vanaf Amsterdam Centraal pakken nu elke dag 180.000 mensen een trein, in 2030 zullen dat er 300.000 zijn, vertelt ProRail-topman Pier Eringa in De Telegraaf. Ook moet het station ruimte bieden aan het groeiend aantal goederentreinen. ProRail vergroot onder meer de capaciteit van de liften en roltrappen, verlengt de perrons en past de sporen en wissels aan zodat treinen sneller kunnen vertrekken en aankomen. Explosieve groei

Station Amsterdam Zuid gaat naar 250.000 passagiers en wordt groter om de ook daar groeiende reizigersstroom te kunnen verwerken. Schiphol moet straks 180.000 reizigers zien te verwerken in plaats van 80.000. Eringa voorziet een stijging van het aantal passagiers met 45 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een groei van 30 procent. "Mensen zijn de files op de weg en in de stad zat en worden massaal de trein ingejaagd. Prima natuurlijk, maar er moet wel wat gebeuren om die explosieve groei op te vangen", aldus Eringa. Vernieuwen spoor

Daarom gaat ProRail tot 2030 zeker twintig miljard euro steken in opwaardering en vernieuwing van het spoor. "Daarmee kunnen we een groot deel van de verwachte groei faciliteren, zoals meer ruimte voor meer treinen die sneller en korter op elkaar rijden, grotere stations en extra opstelplaatsen van beveiligingssystemen. Die twintig miljard is echter bij lange na niet voldoende."