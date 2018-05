Slang duikt op in douche van woning Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Bewoners van een huis aan de Amstelveenseweg in Amsterdam werden gisteren opgeschrikt door een slang in de douche.

Hoe de slang daar terecht was gekomen is niet duidelijk. Een van de bewoners maakte een foto en belde de dierenambulance. Toen de medewerkers bij het huis aankwam had de slang zich echter 'verstopt'. Hij of zij werd een paar uur later in het trappenhuis gevonden en meegenomen naar de reptielenopvang.

Het gaat om een korenslang, die vooral ratten en vogels eet. De slang, die in het wild alleen voorkomt in Amerika, is niet giftig en doodt door te wurgen. "Wij hopen dat hij ontsnapt is en niet is gedumpt", schrijft de Dierenambulance op Facebook.

De eigenaar van de slang wordt gevraagd zich te melden bij de reptielenopvang.