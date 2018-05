Chaotische ochtendspits op Noord-Hollandse snelwegen na meerdere ongelukken

ALKMAAR - Het is een chaotische, drukke ochtend op de snelwegen in onze provincie. Op meerdere wegen staan en stonden lange files door ongelukken.

Op de A4 zijn vier van de zes rijstroken dicht geweest na een ongeluk met een vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar er staat nog wel een file met zo'n tien minuten vertraging.

Omrijden

De snelweg richting Alkmaar is ook al lange tijd afgesloten bij knooppunt Rottepolderplein. Er staat in verband met de opruimwerkzaamheden nog vijf kilometer langzaamrijdend verkeer, met een kwartier vertraging. De weg is rond 11.00 uur weer vrij. De ANWB raadt reizigers tot die tijd aan om via Amsterdam de A5, A10 en A8 te pakken en zo om te rijden.

In de richting van Amstelveen staat momenteel ook een file door een ongeluk. Daar is nog een rijstrook open, waardoor het verkeer maar mondjesmaat kan doorstromen. De vertraging is een half uur.