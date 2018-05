HEEMSTEDE - Bij een café aan de Camplaan in Heemstede heeft vanmorgen vroeg een brand gewoed.

De eerste melding kwam om 5.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Bij de brand in Café Yverda kwam volgens een ooggetuige veel rook vrij.

Of er nog mensen in het pand aanwezig waren, is niet duidelijk. Hoe de brand is ontstaan, is ook nog onduidelijk.