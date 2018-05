Deel dit artikel:











Veel politie op de been na ruzie in Haarlems café Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Op de Voorzorgstraat in Haarlem is vanavond veel politie op de been. Volgens een omstander zou dat bij een café zijn.

Een politiewoordvoerder weet te melden dat agenten daar een ruzie proberen te sussen. In eerste instantie werd er melding gedaan van een schietpartij, maar de woordvoerder benadrukt aan NH Nieuws dat dit niet het geval is. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.