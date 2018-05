Jong Volendam geeft zege tegen TEC in slotfase weg

VOLENDAM - Jong FC Volendam verloor de eerste halve finale voor promotie naar de tweede divisie woensdagavond in de slotfase van TEC. De ploeg van trainer Johan Steur stond in het Kras Stadion lang met 1-0 voor, maar een doelpunt via de paal en een benutte strafschop in de laatste tien minuten bezorgden de bezoekers alsnog de winst. Zaterdagmiddag is de return in Tiel

Jong FC Volendam kreeg onverwacht de kans om nacompetitie te spelen. De Volendammers eindigden op de tweede plaats in de laatste periode in de derde divisie. Omdat de nummer één van de periode, Scheveningen, al een periodetitel op zak had, ging het nacompetitieticket naar Jong Volendam. Tegenstander TEC eindigde als zestiende in de tweede divisie en hoopt zich dus te kunnen handhaven.

De beter ploeg

Jong Volendam was de betere ploeg in de eerste helft en creëerde ook de meeste kansen. Vlak voor rust kwam de ploeg verdiend op voorsprong. Uit een Voorzet van Marco Tol kon Derry Murkin de bal van dichtbij over de lijn werken.

Tweede helft

In de tweede helft ging de strijd meer gelijk op. Toch was de eerste grote kans voor Jong Volendam. Na een mooie actie van Dylan Mertens dook Rodney Smorenberg maar net onder de bal door. Dylan Mertens raakte na ruim een uur spelen de paal. Ook TEC kreeg kansen, maar slaagde er niet in om keeper Jordi van Stappershoef te passeren.

TEC slaat toe in de slotfase

Met nog vier minuten te gaan, maakte de net in het veld gekomen Brandon Fijneman de gelijkmaker voor TEC via de binnenkant van de paal. Een minuut later kwam Jong Volendam op een 1-2 achterstand toen Serhat Koc een strafschop benutte.

Opstelling Jong FC Volendam: v. Stappershoef; Tol (Plat/85), Zeijlmans, Bäly, v. Gasteren; Vlak, Tejan, Smorenberg; Hilterman, Mertens, Murkin

Opstelling TEC: v.d.Sman; Zeller (Shakison/79), Disveld, Westerlaken (Fijneman/82), Koc, Kuiper, Vermeer, v. Gessel, Vink, Onyeike, Grot

Zaterdag wordt om 14.30 uur de return gespeeld op de Lok in Tiel. De winnaar over twee duels speelt in de finale een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van Quick - Scheveningen.