Volleybalsters hebben geen kind aan Zuid-Korea

AMSTERDAM - APELDOORN De volleybalsters hebben ook de tweede wedstrijd in de Nations League in Apeldoorn gewonnen. De speelsters van Oranje hadden een makkelijke avond tegen Zuid-Korea. Het werd opnieuw 3-0 (25-18, 25-10 en 25-12).

Gisteren won Oranje al met 3-0 van Polen.

Zuid-Korea stibbelde alleen in de erste set nog een beetje tegen, maar was niet opgewassen tegen het Nederlandse aanvalsgeweld. Bovendien schoot het blok van Zuid-Korea tekort.

"Vriendin speelt bij Brazilië"

Morgen speelt Nederland tegen Brazilië. "Dat wordt wel een andere wedstrijd", zei Anne Buijs na het duel met Zuid-Korea. "Het is wel een speciaal duel want mijn vriendin speelt bij Brazilië." Buijs speelde na de Olympische Spelen in Rio een jaar in Brazilië.

"Vandaag was een makkelijk partij voor ons. Verdedigend kwamen ze er niet aan en we konden lekker doorwisselen. We hebben veel speelsters van hoog niveau, zodat we de krachten kunnen verdelen en het is goed voor de jonge speelsters."

Lonneke Slöetjes was met 16 punten het meest productief bij Oranje en Anne Buijs kwam tot 10 punten.

Oranje derde

Het was voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison de achtste wedstrijd in de nieuwe competitie, die de World Grand Prix vervangt. Nederland verloor tot nu toe alleen van de Verenigde Staten. Daardoor staat Nederland op de derde plek van de ranglijst. De eerste vijf ploegen plus China spelen na afloop van de vijf blokken van drie wedstrijden de finaleronde in China.

Nederland speelt na de wedstrijd in Apeldoorn tegen Brazilië volgende week in Rotterdam tegen de Dominicaanse Republiek, Italië en Servië.