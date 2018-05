Kleindochter vermiste Dirk doet oproep: "Het is verschrikkelijk, we snappen er niks van"

KAMPEN - De 81-jarige Dirk van den Belt is inmiddels al meer dan een maand vermist, nadat hij voor het laatst gezien is op station Alkmaar. Zijn kleindochter heeft bij RTV Oost een oproep gedaan in de hoop dat haar opa zo spoedig mogelijk gevonden zal worden.

Dirk ging begin april van dit jaar een wandeling maken, heeft toen een treinkaartje richting Alkmaar gekocht, is op de trein gestapt en is daarna nooit meer terug gezien. Alleen op camerabeelden is nog te zien dat in Alkmaar uitgestapt is.

De vermissing van Dirk houdt de familie al weken bezig, ook zijn kleindochter Irissa, die nu in een video haar verhaal heeft gedaan. "We balanceren tussen hoop en vrees, maar ons doel is nu wel om hem überhaupt te vinden. Dan kunnen we het afsluiten."

Er is een Facebookpagina opgericht waarop een foto van Dirk te vinden is samen met zijn signalement van die dag en de laatste nieuwtjes omtrent de vermissing. "Het kan wezen dat hij een ongeluk heeft gehad, maar ja, we willen hem eerst vinden."