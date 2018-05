Vrouw laat kinderen bijna een uur in bloedhete auto zitten

NAARDEN - Een vrouw in Naarden heeft vanmiddag haar jonge kinderen voor lange tijd in de brandende zon in de auto laten zitten. Omstanders besloten de politie te bellen, zodat de kinderen uit de snikhete auto gered konden worden.

Het gebeurde in Naarden vlak voor de de Albert Heijn. Een filmpje van het voorval is geplaatst op Dumpert, waarop te zien is dat er meerdere jonge kinderen in de auto zitten, waaronder een baby. In de beschrijving van de video is te lezen dat de kinderen maar liefst 45 minuten in de auto hebben gezeten.

Toen de vrouw terugkwam bij haar auto na het boodschappen doen, werd ze door de manager van de Albert Heijn staande gehouden totdat de politie er was. De vrouw mocht na een stevig gesprek met de politie weer gaan.