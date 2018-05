Den Helder gaat strandgangen vrij van explosieven maken

DEN HELDER - De gemeente Den Helder wil de strandgangen van Huisduinen tot aan Julianadorp alsnog vrij maken van explosieven. Dat heeft een woordvoerder vanmiddag bevestigd na de recente vondsten van zware munitie op het strand.

Onder het zand liggen nog veel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die nog niet tot ontploffing zijn gebracht. Een gespecialiseerd bedrijf zal onderzoeken wat er nog aan explosieven ligt. "We zullen alleen nooit kunnen garanderen dat alles weg is."

Al sinds januari dit jaar vindt strandzoeker Ed Mallekoote uit Den Helder grote stukken munitie aan onder het zand. Afgelopen maandag nog heeft hij een granaat gevonden vlak bij strandpaviljoen Citadel. Zijn grootste angst is dat de badgasten wat overkomt. "Je moet er toch niet aan denken dat kinderen nu in het zand gaan spelen en een granaat aantreffen. Ik ben dolblij dat de gemeente nu eindelijk maatregelen treft"

De gemeente Den Helder heeft lang getwijfeld over een opruimactie, omdat het afzetten van de stranden en het opruimen van explosieven, kostbaar en tijdrovend is. Na de recente vondsten is dat beeld veranderd. "Als je weet dat er iets ligt, moet je er wat aan doen. We zijn de heer Mallekoote zeer dankbaar voor zijn medewerking`, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Helder.

Wanneer het onderzoek naar explosieven bij de strandgangen van Den Helder plaatsvindt, is nog niet bekend. Tot die tijd dringt de gemeente Den Helder er vooral op aan dat vinders van kogels en granaten de explosieven laten liggen en het melden bij de politie (0900-8844).